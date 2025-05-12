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Еще одни длинные выходные ждут жителей РФ в июне на День России

Следующие продолжительные выходные ожидают жителей РФ на День России. Они будут идти с 12 по 15 июня, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

12 июня отмечают День России. Выходной 13 июня был перенесен с субботы, 8 марта, отметила Санина.

При этом рабочая неделя перед праздником будет длиться всего трое суток — с 9 по 11 июня. Последний день будет сокращенным на один час.

Таким образом, в июне будет всего 19 рабочих дней, добавила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».