Еще одна детская музыкальная школа распахнула свои двери для детей Подмосковья

27 октября состоялось торжественное открытие после капитального ремонта детской музыкальной школы № 2 в Люберцах. Это еще одна из пяти детских школ искусств, которые, кроме Люберец, были открыты в Бронницах, Королеве, Красногорске и Дубне в 2025 году по региональной программе Московской области по капитальному ремонту детских школ искусств. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Подмосковья.

Эта школа — одно из старейших учебных заведений сферы культуры региона — в 2027 году она отметит свое 60-летие.

В ходе капремонта здание было полностью обновлено: заменены деревянные перекрытия, кровля, фасад, инженерные сети. Произведена внутренняя отделка помещений. В школе оборудовали концертный зал, которого до ремонта не было. Также была выполнена перепланировка помещений и закуплены новые музыкальные инструменты и мебель.

В отремонтированном здании проходят обучение порядка 400 детей по направлениям: фортепиано, народные инструменты (баян, аккордеон, гитара), духовые и ударные инструменты (флейта), струнные инструменты (скрипка, виолончель), хоровое пение, живопись, подготовительное отделение.

На 2025–2026 годы запланировано открыть после капремонта еще 10 школ искусств. Среди них здание детской школы искусств в поселки ВУГИ округа Люберцы.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.