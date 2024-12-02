Еще один детский сад в округе Подмосковья ждет капремонт в 2025 году

Здание дошкольного отделения МБОУ г. Ивантеевка СОШ № 7 запланировали капитально отремонтировать в г. о. Пушкинский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Будут выполнены инженерные изыскания, подготовлена проектная документация, произведен капитальный ремонт объекта с поставкой оборудования.

Дошкольное отделение расположено по адресу: Московская область, г. о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Задорожная, д. 13. Предстоит отремонтировать двухэтажное здание детского сада 1962 года постройки, общая площадь которого — 922,9 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Их планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.