Еще два соглашения на выдачу ИТ-грантов подписаны в Подмосковье

В Московской области подписали двадцать пятое и двадцать шестое соглашение о выдаче ИТ-гранта. Финансовую поддержку от региона получили ООО «Хитн» и ООО «СМ Лаб». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Основная польза для региона — создание новых рабочих мест, то есть развитие научного и инновационного потенциала региона, содействие росту высокотехнологичных компаний в Подмосковье, что безусловно положительно сказывается на всех сферах экономики Московской области. Благодаря ИТ-гранту формируется устойчивый стимул для развития ИТ-отрасли за счет привлечения в регион высококвалифицированных специалистов», — сказал первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

ООО «Хинт» специализируется на разработке и модернизации программного обеспечения под индивидуальные требования клиентов. Среди успешных проектов компании — создание программного обеспечения для розничных клиентов крупнейшего коммерческого банка, цифровая трансформация корпоративного блока ведущего частного банка, а также разработка лучшего чат-бота в России для крупнейшего коммерческого банка.

«Спортмастер Лаб» — ИТ-компания группы спортмастер, специализирующаяся на разработке цифровых решений для ритейла, включая продающие сайты, мобильные приложения и корпоративные сервисы для автоматизации процессов.

Напомним, претендовать на финансовую поддержку могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье, имеют выручку от разработки программ или производства компьютерной техники не менее 70% и осуществляют основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11.1. При этом субсидия предоставляется, если в штат организации принято не менее 5 новых высококвалифицированных сотрудников. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области минимум 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.