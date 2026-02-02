Еще больше школьников Подмосковья стали участвовать в олимпиадах

В конце 2025 года завершился муниципальный этап школьных олимпиад, он проходил очно, в нем приняло участие больше ребят из Подмосковья, чем в прошлом учебном году, сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

«Мы видим достаточно хороший прирост по результатам по сравнению с прошлым учебным годом — плюс 8,5% школьников добавились», — сказала Пильдес на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она уточнила, что также есть прирост по количеству победителей и призеров муниципального этапа олимпиад, которые перешли на региональный этап. Всего в Подмосковье почти 118 тыс. победителей и призеров.

По словам министра, в итоге проведенной системной работы виден прирост по округам по числу участников. Она особо отметила округа Ленинский, Солнечногорск, Звездный городок и Восход.

Как рассказала Пильдес, для регионального этапа в области подготовили 221 площадку (плюс 21 к прошлому сезону). Чаще всего школьники выбирают участие в олимпиадах по естественно-научным направлениям, виден большой прирост участников по информатике, математике и физике.

Она подчеркнула, что в прошлом учебном году школьники Подмосковья получили 75 золотых медалей на международных олимпиадах (плюс 29% к 2024 году).

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.

