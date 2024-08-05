Еще 3208 учителей в Подмосковье подписали согласие на работу

В Подмосковье еще 3208 учителей подписали офферы — предварительное согласие на работу, сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

«829 из них уже приняты в существующие школы, остальные будут приняты по мере их выхода из отпусков», — отметил он на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По словам Бронштейна, основная мера поддержки, которая обеспечивает приток педагогов в регионе, — это компенсация аренды жилья.

На конец этого учебного года ей воспользовались 3,5 тыс. учителей.

Ранее губернатор сообщил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение. Кроме того, важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области.