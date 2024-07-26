Еще 32 камеры «Безопасный регион» установят в Кашире до конца 2024 г

В Кашире прорабатывают вопросы с установкой камер видеонаблюдения «Безопасный регион». Так, в третьем квартале этого года планируется установка 32 таких камер в дополнение к уже имеющимся. Их разместят на набережной, на контейнерных площадках и в местах массового пребывания людей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего же на территории округа установлено и интегрировано в портал «Безопасный регион» 1 181 камера видеонаблюдения.

Более всего таких устройств установлено на подъездах многоквартирных домов, в учебных заведениях, в местах массового скопления людей, в торговых и офисных объектах и развлекательных центрах.

Размещены камеры и на дорогах, перекрестках, на транспорте. Они помогают мониторить соблюдение скоростного режима и правил безопасного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“», — подчеркнул Воробьев.