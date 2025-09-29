Еще 18 камер видеонаблюдения установят на входах в подъезды Волоколамска

До конца октября камеры уличного видеонаблюдения установят еще в 18 подъездах Волоколамска. Специалисты уже приступили к монтажу оборудования, сообщает пресс-служба администрации округа.

В понедельник камеры устанавливают при входах в подъезды домов № 1, 2 и 3 по улице Рижское шоссе. Устройства подключат к системе «Безопасный регион».

«В течение октября камерами оборудуют 18 подъездов в микрорайоне города. Система, предназначенная для выявления нарушений, уже давно доказала свою эффективность и оказывает существенную помощь правоохранительным органам в раскрытии преступлений», — отметил заместитель главы Волоколамского округа Алексей Винтов.

С 2021 года по программе «Безопасный регион» в Волоколамске установлено 173 камеры при входах в подъезды. Работа продолжается.

Информацию с записывающих устройств используют для контроля за правопорядком.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.