Энциклопедия РУВИКИ появилась в Сферуме

С ее помощью педагоги, учащиеся и их родители могут задавать интересующие вопросы и получать на них быстрые и развернутые ответы, сформулированные на основе верифицированных материалов энциклопедии.

«Мы постоянно развиваем Сферум, чтобы предоставить нашим пользователям больше возможностей и полезных сервисов. Партнерство с российской энциклопедией — важный шаг в этом направлении. Команда РУВИКИ ориентируется на качественные, проверенные экспертами материалы. Для нас важно, чтобы пользователи Сферума, особенно дети, могли получить доступ к актуальному, полезному и при этом безопасному контенту. Новый сервис в Сферуме прошел тестовый запуск в рамках фокус-группы педагогов и получил высокие оценки», — прокомментировал вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

Чтобы воспользоваться энциклопедией нужно внутри пространства Сферум выбрать виджет «Сервисы» и запустить чат-бот «Помощник РУВИКИ».

«Интеграция „Помощника РУВИКИ“ — это простой и удобный способ получить точный ответ на любой учебный вопрос. Специально для Сферума мы предусмотрели дополнительные возрастные фильтры и механизмы защиты пользователей. Мы рады сотрудничать с платформой, разделяющей наши ценности: достоверность информации, ее безопасность и доступность», — отметил генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко.