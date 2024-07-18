Энтомологи и натуралисты Подмосковья отметили лет крупных усачей-кожевников

У жуков усачей-кожевников в Подмосковье начался период лета. Энтомологи и натуралисты отмечают этих жесткокрылых в парках и лесах региона. С середины июля и до начала сентября у этих насекомых приходится период размножения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Усач-кожевник второй по величине жук, обитающий в нашем регионе, он уступает место лишь жуку-оленю. Также он считается третьим по величине в России и одним из самых крупных представителей своего семейства в Европе. Эти жесткокрылые могут достигать 5 сантиметров в длину, умеют летать и имеют внушительные жвала. Усач-кожевник и не занесен в Красную Книгу Московской области, однако отлавливать его в это время не рекомендуется, ведь этот период важен для поддержания и сохранения их популяции», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам энтомологов, большую часть своей жизни жук усач-кожевник проводит в стадии личинки (около 3-х лет), на протяжении всего этого времени питаясь гнилой древесиной. Все запасенные ею в этот период питательные вещества пойдут в формирование и укрепление будущего хитинового покрова. Также благодаря такому продолжительному многолетнему пиршеству, будучи взрослой особью, жук может не питаться, поддерживая жизнедеятельность достаточно продолжительный срок, которого хватит для продолжения рода.

Месяц назад Минэкологии предупреждало жителей региона о начале лета краснокнижных жуков-оленей. Ведомство просило жителей не отлавливать этих редких жуков и уведомлять специалистов о встречах с ними.

«Жуки в отличие от бабочек вызывают у многих людей неприязнь, пугающие большие жвала, цепкие лапки и длинные усики страшат и отталкивают. Однако нужно помнить, что у этих членистоногих нет цели вас напугать или укусить. Соблюдая простое правило: „Не трогай и сам нетронутым останешься“, можно сохранить свои нервы и не навредить насекомому. Если жук случайно приземлился на вас не нужно прибивать или прижимать его ладонью, такое действие ему не понравится, и он воспримет его, как угрозу и попытается укусить. Лучшим решением проблемы будет смахнуть насекомое рукой или пересадить его на куст или дерево, подставив под него листик или веточку», — отметил Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.