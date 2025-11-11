Энергосистема Украины столкнулась с масштабными повреждениями после аварий на ТЭС

Столица Украины 11 ноября столкнется с продолжительными веерными отключениями электроэнергии, которые в отдельных районах могут достигать 15 часов, сообщает ТАСС .

Согласно опубликованному энергохолдингом «ДТЭК» графику, киевляне продолжают проводить без стабильного электроснабжения в среднем 14-16 часов в сутки.

Критическая ситуация в энергосистеме страны усугубилась после 8 ноября, когда были зафиксированы массовые повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

Компания «ДТЭК» сообщила о серьезных повреждениях на одной из своих ТЭС, в то время как «Центрэнерго» объявило о полном прекращении работы всех государственных тепловых электростанций, что привело к необходимости введения экстренных и аварийных отключений по всей стране.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.