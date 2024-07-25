Энергетики расчистили около 2,3 га просек ЛЭП в Подмосковье

В Подмосковье усиленными темпами идет реализация программы повышения надежности потребителей. В рамках программы специалисты выполняют различные работы — ремонт, реконструкцию, строительство энергообъектов и, в частности, расчистку охранных зон вдоль линий электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Так, специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают работы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону проводится расчистка трасс вдоль воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.

На территории Подмосковья в рамках ремонтной программы за первое полугодие от древесно-кустарниковой растительности расчистили 2 278,6 га просек ВЛ 0,4 — 220 кВ. Всего в планах на этот год расчистить охранные зоны ЛЭП на площади в 5 809,6 га.

Работы по расчистке охранных зон линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности — важная задача, направленная на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения. Поддержание нормативной ширины трасс способствует снижению риска технологических нарушений, вызванных падением деревьев или крупных веток на провода, например, во время ураганов, сопровождаемых сильным ветром. Кроме того, своевременная расчистка трасс имеет большое значение для доступа к обслуживанию и ремонту линий электропередачи, что также способствует надежному электроснабжению потребителей.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем министерства энергетики и правительства Московской области», — сказал вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.