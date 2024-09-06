Энергетики проведут уроки электробезопасности для 1,5 тыс школьников Подмосковья

Под девизом «Электричество — не игрушка!» специалисты компании проведут более 70 интерактивных занятий, направленных на повышение осведомленности юных жителей Подмосковья о правилах безопасного обращения с электричеством. Ожидается, что в период с начала сентября по конец октября 2024 года уроки посетят свыше полутора учащихся 5-7-х классов.

Программа уроков включает в себя лекции, демонстрации и практические занятия, в ходе которых дети узнают об основных принципах работы электрических сетей, правилах поведения вблизи энергообъектов, а также мерах первой помощи при поражении электрическим током. Особое внимание будет уделено предупреждению несчастных случаев, связанных с детскими играми вблизи электрических опор, трансформаторных подстанций и других электросетевых объектов.

В целях профилактики детского электротравматизма специалисты «Мособлэнерго» ежегодно проводят занятия по электробезопасности в образовательных учреждениях Подмосковья, которые посещают свыше 3 тыс. учащихся. Также в целях профориентации и привлечения молодежи к работе в сфере электроэнергетики для учеников старших классов и колледжей проводят экскурсии в филиалах и производственных отделениях компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.