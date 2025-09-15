Энергетики проведут осенние уроки электробезопасности для школьников Подмосковья

Специалисты «Мособлэнерго» проведут более 70 занятий по электробезопасности под лозунгом «Электричество — не игрушка!» для учащихся образовательных учреждений Подмосковья. Свыше полутора тысяч учеников 5-7-х классов посетят занятия в осенний период 2025 года, сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Специалисты «Россети Московский регион» планируют в рамках акции компании «Доброе электричество — детям» организовать свыше ста уроков по электробезопасности в образовательных учреждениях Подмосковья. Полезные знания о том, почему нельзя проникать на территорию подстанций, делать селфи на опорах ЛЭП и как правильно обращаться с электричеством в быту, смогут получить около двух тысяч ребят. Традиционно, «помощниками» энергетиков станут герои популярного мультфильма «Фиксики», изображенные на раскрасках и закладках с правилами электробезопасности, которые дети получают бесплатно для закрепления полученной информации. Также материалы для самостоятельного проведения урока или домашней беседы размещены на сайте «Россети Московский регион» в разделе «Доброе электричество — детям». В том же разделе представители образовательных учреждений могут подать заявку на проведение занятия по электробезопасности энергетиками компании.

Традиционно весной и осенью специалисты компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» проводят интерактивные уроки, направленные на повышение осведомленности юных жителей Подмосковья о правилах безопасного обращения с электричеством.

Программа занятий включает в себя лекции, видеоролики, демонстрации средств защиты специалистов компании при проведении электротехнических работ и практические занятия, в ходе которых дети узнают об основных принципах работы электрических сетей, правилах поведения вблизи энергообъектов, а также о мерах первой помощи при поражении электрическим током. Особое внимание уделяется предупреждению несчастных случаев, связанных с нахождением вблизи электрических опор, трансформаторных подстанций и других электросетевых объектов.

«Уроки электробезопасности позволяют расширить представления обучающихся об электричестве, воспитать интерес к познанию окружающего мира и ответственное отношение к своей жизни и здоровью. Также в целях профориентации и привлечения молодежи к работе в сфере электроэнергетики для учеников старших классов и колледжей проводятся экскурсии в филиалы и производственные отделения компании», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.