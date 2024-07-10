Энергетики Подмосковья стали победителями Всероссийского конкурса

Специалисты подмосковной энергосетевой компании «Мособлэнерго» вошли в число победителей Всероссийского отраслевого конкурса «Лучший руководитель/специалист в сфере охраны труда в электроэнергетике». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Торжественная церемония награждения прошла 3 июля 2024 года в ходе пленарного заседания IX Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей».

Начальник службы охраны труда Щелковского филиала компании Ирина Макушина признана лучшей на четвертом этапе «Организация расследования несчастных случаев на производстве», а лучшим специалистом по охране труда в организациях электроэнергетики стала Юлия Васильева из Люберецкого производственного отделения Раменского филиала.

Всего в конкурсе участвовало пять работников подразделений производственной безопасности и охраны труда Красногорского, Щелковского и Раменского филиалов «Мособлэнерго». Специалисты на высоком уровне продемонстрировали свои знания в области охраны труда. Каждый из участников получил сертификат установленного образца, а победители медаль и кубок в память об участии.

Всероссийский отраслевой конкурс «Лучший руководитель/специалист в сфере охраны труда в электроэнергетике» проводится ассоциацией «ЭРА России» и Всероссийским электропрофсоюзом при поддержке Минэнерго России и Ростехнадзора. В конкурсе приняли участие свыше 50 специалистов, представляющих более 25 регионов страны. Два дистанционных этапа мероприятия состоялись с 10 по 20 июня, три очных этапа — 1–2 июля на площадке инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.