Энергетики обеспечили электричеством новый детсад и строящуюся школу в Мытищах

В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Так, специалисты компании «Россети Московский регион» обеспечили выдачу 1953 кВт мощности новому детскому саду на 510 мест и строящейся школе в поселке Нагорное на территории ЖК «Датский квартал» в г. о. Мытищи.

Для выдачи заявителям необходимых мощностей энергетики построили два километра кабельных линий 10 кВ, а также блочную комплектную трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами по 630 кВА.

Новый детский сад — самый большой в Подмосковье. Для детей будут функционировать 22 группы. Площадь трехэтажного здания — более семи тысяч квадратных метров. В здании размещены групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы, кружковая зона, а на прилегающей к зданию территории — детские игровые комплексы.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.