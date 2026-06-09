Эндрю Тейт дал эксклюзивное интервью ведущему RT Рику Санчесу. Он рассказал, что решил приехать в Россию, чтобы лично оценить происходящее.

«Это одна из причин, почему я приехал в Россию. Мне нужно было увидеть собственными глазами. Я не знал, чему верить. Смотришь новости — в новостях я уже ничему не верю», — сказал Тейт.

По его словам, сознанием людей сегодня управляют алгоритмы социальных сетей. Тейт также заявил, что доверие к мейнстримным западным медиа полностью утрачено.

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