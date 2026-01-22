Ему сорвало флягу: БДСМщик Глухов нападал на людей и вел себя агрессивно

Избитая Глуховым в 2022 году Гинзбург рассказала, что он «очень крепкий псих»

Ирина Гинзбург, которую в 2022 году избил сомелье Владимир Глухов, рассказала РИАМО, что он и после данного происшествия попадал в истории из-за своего агрессивного характера.

Гинзбург рассказала, что до фестиваля «Сыр, Пир, Мир» в 2022 году лично виделась всего несколько раз по рабочим вопросам. Она описала Глухова как склочного и вспыльчивого человека, с которым тяжело иметь дело.

«До фестиваля я сталкивалась скорее с неуважительным рабочим поведением: затягивание сроков, игнорирование задач, резкая манера разговора. Прямой физической агрессии до того дня я не ожидала», — говорит Гинзбург.

После инцидента с избиением в 2022 году на фестивале девушка узнала, что Глухов попадал и в другие истории с насилием. Гинзбург рассказала, что за три года ей рассказали о нескольких таких эпизодах.

По ее словам, однажды Глухов в ходе перепалки бросился с ножом на охранника ЖК.

«После того, как узнала об убийстве, мне стали снова писать и доходить много слухов, например, вчера соседи Глухова по ЖК прислали вот это: "За последние 2 года он еще сломал руку другу своему из ЖК. И кому-то там заехал табуреткой по голове. Он очень крепкий псих. Какое-то время был вроде нормальный, но потом флягу сорвало"», — делится Гинзбург.

Отметим, что Глухов подозревается в убийстве своей супруги в ходе БДСМ-игр.

Ранее в Подмосковье муж расправился с женой во время сексуальных утех, когда пара практиковала БДСМ. Кроме того, ранее мужчина был замечен в неадекватном поведении. Во время фестиваля «Сыр. Пир. Мир» он избил коллегу, директора по маркетингу компании Cavina Ирину Гинзбург.