Эмоциональное бегство: почему нельзя решать конфликты с близкими разрывом

Доцент кафедры практической психологии факультета психологии, кандидат психологических наук Елена Маннанова заявила, что разрыв отношений при конфликте с близкими лишает человека веры в способность влиять на собственную жизнь, сообщает ИА «Время Н» .

«Когда человека учат видеть корень всех проблем исключительно в других людях и рекомендуют радикальный разрыв связей как единственный выход, это не решение, а форма эмоционального бегства», — сказала специалист.

По ее словам, при таком подходе человек превращается из активного участника своей судьбы в пассивную жертву обстоятельств.

Помочь увидеть проблему не в другом человеке, а в деструктивных и повторяющихся паттернах взаимодействия помогают профессиональные психотерапевты. Пациент должен не «вычеркивать» другого, а научиться выстраивать с ним здоровые границы и другие отношения.

Важно понять, что в этой ситуации зависит лично от вас, как действия и реакции могут повлиять на динамику отношений.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.