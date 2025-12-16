Эмоции в упаковке: как выбрать идеальный новогодний подарок

В преддверии новогодних праздников многие россияне сталкиваются с трудностями при выборе подарков для своих близких, коллег и друзей. Как не ошибиться с выбором презента и порадовать даже самого требовательного человека, АБН24 рассказала специалист по этикету и созданию имиджа Алиса Веренкова.

По мнению эксперта, подарок к грядущему Новому году должен быть не простым знаком внимания, а выражением заботы, приносящим реальную пользу и позитивные чувства. Вместе с тем, стоит избегать определенных подарков, которые могут привести к неудобной ситуации для получателя.

Веренкова считает, что конверт с деньгами — это банальный и безликий жест. Он сигнализирует о том, что даритель не захотел тратить время на выбор. Исключением могут быть близкие родственники, для которых деньги — желаемый и ожидаемый вариант.

Под елкой не всегда уместны и парфюмерия с косметикой. Зачастую такие подарки, по словам Веренковой, демонстрируют равнодушие ко вкусам и здоровью человека. Невозможно быть абсолютно уверенным в предпочтениях и возможных аллергических реакциях.

Эксперт назвала несколько категорий подарков, которые подойдут практически для любой аудитории. В первую очередь — «эмоции в упаковке». Билеты в театр или сертификат на мастер-класс могут оставить долгие воспоминания, так как дарят опыт и впечатления. Во вторую — изысканные деликатесы или даже качественные предметы для дома.

Разумным подарком будет умная колонка с голосовым помощником, портативная колонка для прослушивания музыки, мощный внешний аккумулятор. Россияне могут последовать простому и полезному совету.

