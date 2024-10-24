Эмиграция и усталость: почему россияне перестали бояться потерять работу

Россияне стали меньше бояться потерять работу: доля людей с таким страхом снизилась с 16 до 10%. Системный психолог, коуч, автор популярного блога на YouTube по практической психологии, тренер по soft skills в ВШЭ Татьяна Брейн считает, что у этого явления есть несколько причин.

«Одна из них − это то, что многие кадры уехали, и хорошие квалифицированные специалисты чувствуют себя достаточно комфортно. Другая причина, почему кто-то может не бояться увольнений, − многие просто устали чего-то бояться, за что-то переживать», — рассказала специалист в эфире радио Sputnik.

Кроме того, в последнее время люди стали увереннее в себе из-за большего количества точек опоры: сегодня много возможностей найти работу и внушительное количество обучающих и профориентирующих мероприятий.

Как молодежь, так и старшее поколение стали более гибко и спокойно относиться к смене профессий и работы, дополнила Брейн. Даже пенсионеры готовы переквалифицироваться, получить второе и третье образование.