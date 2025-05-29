Элитные и царские: эксперт раскрыл секреты маркетинга продуктов

Сопредседатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ заявил, что громкие надписи на продуктах в магазине — «элитный», «царский», «с отборным вкусом» могут говорить о том, что на самом деле нет бренда: таким образом производители пытаются победить конкуренцию и привлечь внимание покупателей, сообщает Общественная Служба Новостей .

«В законе „О рекламе“ запрещено называть продукты, скажем, „лучшими“, если у тебя нет доказательств того, что это действительно лучшее — а такое может быть, например, по результатам каких-то сравнительных испытаний, которые можно подтвердить в суде», — отметил эксперт.

По его словам, этот запрет можно объективно проверить: если один продукт «лучший», то остальные, получается, хуже, а эпитеты «отличный», «прекрасный», «чудесный» или «элитный» не говорят о конкретных качествах.

Одновременно выдвинуть претензии можно только к точному определению: например, к приписке «фермерский», если на самом деле сыр или масло производятся не на ферме, заключил Шелищ.