Электростальский колледж проведет день открытых дверей «Время возможностей»

Электростальский колледж 1 октября проведет день открытых дверей «Время возможностей» для учащихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В четверг, 1 октября, представители Электростальского колледжа расскажут гостям о доступных специальностях и профессиях, условиях поступления, необходимых документах и количестве бюджетных мест.

На тематических мастер-классах участники смогут попробовать себя в разных видах деятельности. Это поможет им познакомиться с профессиями и выбрать подходящее направление обучения.

День открытых дверей «Время возможностей» пройдет в первом корпусе колледжа по адресу: ул. Спортивная, д. 12. Начало — в 13:00. Возрастное ограничение: 12+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.