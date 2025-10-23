Электростальские школьники посетили одну из коммунальных служб города

На базе МБУ «Благоустройство» прошла познавательная экскурсия для юных электростальцев, которая познакомила школьников с работой одной из коммунальных служб города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе мероприятия ребята смогли наглядно увидеть, насколько сложен и многогранен труд сотрудников МБУ «Благоустройство». Особое внимание было уделено современной технике и оборудованию, которое используется предприятием для выполнения различных задач. Школьники с интересом изучали, как функционируют машины для уборки улиц, оборудование для покоса травы, а также механизмы, задействованные в борьбе с гололедом в зимний период. Демонстрация работы спецтехники позволила ребятам оценить масштаб процессов, обеспечивающих комфортное проживание в городе.

Эта экскурсия стала частью большой профориентационной работы, инициированной Губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым. Цель проекта, реализуемого в различных городах Подмосковья, — познакомить школьников с работой городских служб, расширить их кругозор и, возможно, помочь определиться с будущей профессией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.