Электростальская библиотека им. К. Г. Паустовского открылась после ремонта

Сегодня, 20 октября, Электростальская Центральная городская библиотека им. К. Г. Паустовского вновь открыла свои двери после масштабного ремонта. Обновленные залы, комфортные читальные зоны и богатый книжный фонд ждут гостей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Преображение стало возможным благодаря программе «Библиотека нового поколения» национального проекта «Семья», превратившей библиотеку в настоящий культурный центр города.

В день открытия гостей ждала насыщенная программа. С самого утра проходила акция «День новой книги» с презентацией свежих поступлений, фотовыставка «Территория успеха: в объятиях природы» и выставка печатной графики заслуженного художника России Олега Коняшина.

Днем прошла презентация краеведческого проекта «На завалинке» и встреча с писательницей Марией Сидлер.

Вечером гостей ждали мастер-классы «Современная картина своими руками» и «Гончарные круги». Параллельно проходила литературно-музыкальная программа «Голоса эпох» в исполнении Светланы Земляновой.

Завершением дня стала творческая встреча с режиссером Юлией Горбачевской и актерами фильма «Телеграмма».

