Электростальская библиотека им. К. Г. Паустовского открылась после ремонта
Фото - © Администрация г.о. Электросталь
Сегодня, 20 октября, Электростальская Центральная городская библиотека им. К. Г. Паустовского вновь открыла свои двери после масштабного ремонта. Обновленные залы, комфортные читальные зоны и богатый книжный фонд ждут гостей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Преображение стало возможным благодаря программе «Библиотека нового поколения» национального проекта «Семья», превратившей библиотеку в настоящий культурный центр города.
В день открытия гостей ждала насыщенная программа. С самого утра проходила акция «День новой книги» с презентацией свежих поступлений, фотовыставка «Территория успеха: в объятиях природы» и выставка печатной графики заслуженного художника России Олега Коняшина.
Днем прошла презентация краеведческого проекта «На завалинке» и встреча с писательницей Марией Сидлер.
Вечером гостей ждали мастер-классы «Современная картина своими руками» и «Гончарные круги». Параллельно проходила литературно-музыкальная программа «Голоса эпох» в исполнении Светланы Земляновой.
Завершением дня стала творческая встреча с режиссером Юлией Горбачевской и актерами фильма «Телеграмма».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.