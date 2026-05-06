«Электропоезд Победы» проследовал из Балашихи до Белорусского вокзала

Песни и стихи военных лет, рассказы участников Великой Отечественной войны услышали пассажиры «Электропоезда Победы», который проследовал из Балашихи до Белорусского вокзала. Перед отправлением поезда в сквере у станции Железнодорожная прошел торжественный митинг — здесь участники акции развернули 30-метровую георгиевскую ленту как символ памяти о тех, кто приближал Победу, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Жительница блокадного Ленинграда Людмила Ивановна Птах рассказала, что принимает участие в этой памятной поездке уже третий год подряд. Она вспоминала, как с мамой пережила весь ужас блокады, — сильно болела дистрофией, не ходила и не говорила.

«Железная дорога в годы войны сыграла огромную роль: именно поезда спасали жизни, доставляли продовольствие в блокадный Ленинград, помогали эвакуировать людей. Такие акции — это напоминание о том, какой ценой была достигнута Победа. Это живая история, которую мы сохраняем и передаем молодежи. Для меня лично эта акция тоже очень важна — это значит, о нас помнят», — поделилась Людмила Ивановна.

Финальной точкой маршрута стал Белорусский вокзал — здесь участники акции почтили память железнодорожников, внесших вклад в Победу в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы к памятнику «Прощание славянки». Завершилась акция традиционным «Вальсом Победы» в исполнении ветеранов и артистов.

«Сегодняшняя акция стала уже доброй традицией. Такие инициативы помогают сохранять связь поколений и выразить благодарность нашим ветеранам — тем, благодаря кому мы живем, работаем, воспитываем детей», — сказал секретарь местного отделения «Единой России», глава Балашихи Сергей Юров.

«Единая Россия» в Московской области подготовила масштабную программу празднования Дня Победы. В регионе пройдут сотни различных мероприятий с участием представителей партии и Молодой Гвардии. Главная задача всех проектов и акций — сохранение исторической правды и памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне.

В честь Дня Победы будут организованы авто- и мотопробеги, ветеранов поздравят концертами под окнами, все желающие смогут станцевать под знаменитую песню военных лет «Синий платочек» и присоединиться к флешмобу «Вальс Победы», организованному в разных городах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.