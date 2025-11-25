Ел как король, стрелял из РПГ: экс-чемпион UFC Джон Джонс съездил в Чечню
Фото - © Демократы в Сенате Соединенных Штатов
Экс-чемпион UFC Джон Джонс посетил Чечню и встретился с главой региона Рамзаном Кадыровым. Американский боец во время поездки «ел как король» и стрелял из РПГ, сообщает Baza.
Подробностями путешествия 38-летний Джонс поделился в соцсетях. По его словам, «это было потрясающе».
«Я провел день, празднуя 18-летие его (Рамзана Кадырова — ред.) сына, пострелял из экзотического оружия, больше всего мне понравился РПГ», — написал боец.
Также Джонс рассказал, что его хорошо кормили в Чечне. Он признался, что «ел как король», а еще назвал Кадырова отличным хозяином.
Кроме того, спортсмен осмотрел местные достопримечательности. Ранее Джонс купил недвижимость в Грозном.
24 ноября Рамзан Кадыров поздравил сына Адама с 18-летием и перечислил его достижения. По словам политика, юноша выучил Коран наизусть и получил звание хафиза.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.