Экстренные службы ведут ликвидацию последствий атаки БПЛА в Псковской области
Экстренные и оперативные службы устраняют последствия атаки БПЛА в Псковской области, сообщил на платформе Max губернатор Михаил Ведерников.
По его словам, развернута постоянно действующая оперативная группа при комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Псковской области.
В Псковской области после атаки БПЛА ВСУ на Великолукскую нефтебазу произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами.
По предварительной информации, никто не пострадал.
