Экстренные службы ведут ликвидацию последствий атаки БПЛА в Псковской области

сегодня в 03:22

Экстренные и оперативные службы устраняют последствия атаки БПЛА в Псковской области, сообщил на платформе Max губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, развернута постоянно действующая оперативная группа при комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Псковской области.

В Псковской области после атаки БПЛА ВСУ на Великолукскую нефтебазу произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.