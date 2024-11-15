Эксперты считают создателей контента участниками когнитивной войны

Любая единица контента — это вклад в систему координат, которая формирует новое поколение. Сегодня именно дети стали активным объектом воздействия, сказали эксперты в сфере медиа на Национальном форуме «Здоровье и безопасность детей».

«Каждый создатель контента является участником когнитивной войны. Любой медиапродукт — это вклад в построение системы координат как у молодежи, так и взрослого населения. Наша задача сегодня, в том числе в „Мастерской новых медиа“, сформировать подход, когда создатели мемов, новостных сюжетов, детских мультиков, сериалов или полного метра, — это воспитатель, формирующий картину мира, ответственный наставник для общества и боец информационного фронта одновременно», — подчеркнул руководитель Мастерской новых медиа Михаил Канавцев.

Мнение о том, что российской блогосфере необходимо отказываться от западной модели развития, основанной на заработке денег, и смотреть в сторону Востока, высказала политтехнолог, сооснователь Совета блогеров России Виктория Рашина: «Тот же Китай, рассматривает блогеров как агентов влияния, когда через блогеров мы можем влиять на умы, в том числе детей. Нам нужно перенимать восточную модель. Также необходимы комплексные меры поддержки тех, кто делает нашу блогосферу лучше, чище и правильнее».

Еще одной темой обсуждения стал вред для детей от воздействия деструктивного контента на нерегулируемых западных платформах, а также необходимость формирования отечественных образов героев.

«Нам нужно продвигать конструктивный контент, чтобы защищать наших детей, возможно, использовать героев СВО, врачей, представителей МЧС России. Они могут помочь нам в рамках когнитивной войны, потому что западные образы не коррелируются с нашим культурным кодом, вкладывают деструктивные нарративы в головы молодёжи, что в итоге будет негативно влиять на развитие нашей страны», — отметил журналист, эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online» Илья Гогуа.

Сегодня уже создается контент с героями СВО: появляются билборды с фотографиями героев, выходят сериалы, видеоролики, комиксы. Представители исторических регионов считают, что важно, чтобы этот контент рассказывал правду о происходящем.

«Хочется, чтобы те истории, которые мы показываем, были реальностью, чтобы это были настоящие русские герои. Главное — давать детям и молодежи возможность соприкоснуться с правдой. Сколько бы мы ни создавали красивых мультиков, видеороликов, комиксов на тему СВО, но, если они будут отдалены от реальности, не будут бить в сердце, это никто не почувствует», — заключил блогер, общественный деятель, волонтер в зоне СВО Микаэль Минасян.