Эксперты рекомендовали отключать Wi-Fi, Bluetooth и NFC в смартфоне на ночь

Эксперты порекомендовали владельцам смартфонов отключать Wi-Fi, Bluetooth и NFC перед сном для повышения безопасности и защиты личных данных, сообщает «Царьград» .

По словам специалистов по кибербезопасности, активные беспроводные модули могут стать каналом для несанкционированного доступа к устройству.

Эксперты объяснили, что при включенном Wi-Fi смартфон способен автоматически подключаться к открытым сетям, что увеличивает риск утечки личных данных, паролей и банковской информации. В ночное время пользователь не контролирует эти соединения, что делает устройство уязвимым для киберпреступников.

Bluetooth также рекомендуется отключать, так как через него злоумышленники могут передавать вредоносное ПО или получать доступ к данным. В качестве альтернативы специалисты советуют использовать авиарежим, который полностью блокирует все беспроводные интерфейсы.

Особое внимание рекомендуется уделять NFC — технологии для бесконтактных платежей. Если модуль активен, существует риск несанкционированного доступа к банковским картам при близком контакте, например, в общественном транспорте. На ночь эту функцию также лучше отключать.

Кроме того, эксперты рекомендуют регулярно обновлять программное обеспечение смартфона, ограничивать разрешения приложений и использовать двухфакторную аутентификацию для банковских сервисов. Это поможет повысить уровень защиты личных данных и финансовых средств.