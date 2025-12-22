Эксперты рассказали, когда уместно откладывать рабочие вопросы до праздников

Эксперты по этикету и психологии объяснили, что переносить рабочие вопросы на период после праздников корректно только в последние дни декабря, когда большинство сотрудников уже ушли в отпуск, сообщает Life.ru .

Фраза «Давайте уже после праздников» стала неофициальным символом декабря в деловой среде. Эксперт по этикету Екатерина Богачева отметила, что откладывать рабочие вопросы на после праздников уместно лишь в последние предпраздничные дни, когда офисы полупусты, а многие коллеги уже в отпусках. По ее словам, оптимальным временем для этого считаются даты с 26 по 30 декабря. Важно при этом четко обозначать свои рабочие планы и уважать время других.

Психолог Марианна Абравитова подчеркнула, что декабрь отличается особой атмосферой. Она пояснила, что фраза «Давайте после праздников» оправдана только при высокой предновогодней загруженности или необходимости завершить важные дела до конца года. Несрочные вопросы, по мнению эксперта, лучше переносить на период, когда праздничные заботы останутся позади, а сотрудники смогут полностью сосредоточиться на работе.

Для тех, кто продолжает работать в праздники или не ощущает их приближения, специалисты советуют сознательно замедлиться, отказаться от спешки и подумать, как хочется провести праздничные дни. Такой подход поможет не тратить каникулы на восстановление сил, а провести их с пользой и удовольствием.

