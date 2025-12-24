Эксперты рассказали, какие продукты не стоит покупать заранее к Новому году

Большинство россиян начинают закупать продукты к новогоднему столу заранее, однако эксперты предупреждают, что некоторые продукты могут потерять качество или стать опасными при длительном хранении, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Опрос центра изучения потребительского поведения Роскачества показал, что 76% россиян начинают готовиться к новогоднему застолью заранее. Чаще всего продукты приобретают в торговых сетях (51%) и на рынках (37%), а маркетплейсам доверяют только 12% опрошенных.

Эксперты отмечают, что выгоднее покупать заранее консервы, шоколадные конфеты, сырокопченые колбасы, а также овощи длительного хранения — картофель, свеклу, лук и морковь. Эти продукты сохраняют свои качества до конца декабря. Однако с некоторыми продуктами стоит быть осторожнее.

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев советует внимательно изучать этикетку при покупке красной икры. По его словам, качественная икра производится в прибрежных регионах, таких как Сахалин и Владивосток. Икра, произведенная вдали от моря, часто бывает замороженной, содержит красители и может горчить. Диетолог Нурия Дианова предупреждает, что незаконсервированную икру нельзя покупать за неделю до праздника, так как это может привести к отравлению.

Диетологи также не рекомендуют заранее покупать свежие овощи, фрукты и зелень — они быстро теряют свежесть. Исключение составляют апельсины и помело с плотной кожурой. Что касается мясных продуктов, допускается покупка колбас и мяса с длительным сроком годности, но упаковку вскрывать заранее не стоит. Слабосоленую рыбу специалисты советуют употреблять на завтрак, а не за праздничным столом, особенно в сочетании с алкоголем.

Эксперты советуют отдавать предпочтение растительной пище и продуктам длительного хранения, чтобы избежать потерь и сохранить здоровье в праздничные дни.

