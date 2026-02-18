Эксперты рассказали, как экономить на продуктах без потери качества

Эксперты рассказали, как в 2026 году сократить расходы на продукты без ущерба для качества питания. Речь идет о планировании покупок, выборе альтернатив брендам и домашних заготовках, сообщает Общественная Служба Новостей .

Рост цен усиливает нагрузку на бюджет, однако разумная экономия не означает отказ от качественной еды. Специалисты советуют избегать спонтанных покупок и ходить в магазин со списком, распределенным по отделам. Это помогает не тратить лишнее и экономит время.

Покупателям рекомендуют сравнивать цену за килограмм или литр и не зацикливаться на известных брендах. Часто продукция среднего ценового сегмента имеет схожий состав, но стоит дешевле.

Зимой выгоднее выбирать замороженные овощи, ягоды и рыбу: их морозят сразу после сбора или вылова, что сохраняет пользу и снижает цену по сравнению со свежими импортными товарами.

Сэкономить можно и на мясе. Целая курица обходится дешевле филе и дает основу для нескольких блюд. Более доступные части говядины и свинины подходят для тушения и рагу.

Кроме того, домашние заготовки — йогурт без добавок, фарш собственного приготовления, гранола — позволяют контролировать состав и снижать расходы. Эксперты также советуют регулярно проверять холодильник и готовить из имеющихся продуктов, чтобы не выбрасывать до четверти купленной еды.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.