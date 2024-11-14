Эксперты проверили бензин и дизельное топливо российских автомобилистов

Фото - © Фотограф Александра Протасова

Посетители пленарной сессии смогли бесплатно проверить качество бензина и дизельного топлива на сертифицированном оборудовании мобильной лаборатории «Газпром нефти», установленной в Московском международном деловом центре «Москва-Сити».

По результатам анализа каждый участник акции получил протокол испытаний моторного топлива с указанием фактических значений более чем 10 ключевых параметров, нормируемых Техническим регламентом Таможенного союза. Они оказывают влияние на эффективность работы автомобильных двигателей: октановое число бензина, цетановое число и предельная температура фильтруемостидизельного топлива, температура вспышки в закрытом тигле, содержание серы, фракционный состав, концентрация бензола и другие.

Эксперты продемонстрировали гостям форума оснащение передвижной лаборатории и рассказали о влиянии параметров топлива на долговечность работы двигателей.

«Одной из ключевых задач международного форума „Всемирный день качества — 2024“ является обсуждение высокотехнологичных решений, способствующих повышению качества товаров массового потребления в стране. К такого рода продукции относится и моторное топливо, используемое миллионами водителей, профессиональными перевозчиками, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями и социальными службами. От его качества зависит безопасность граждан, надежность работы и срок службы техники. Поэтому мы приветствуем инициативу ответственных топливных компаний, разрабатывающих и внедряющих современные и эффективные инструменты контроля качества нефтепродуктов в интересах потребителей», — сказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

Генеральный директор «Газпромнефть-Региональных продаж» Валерий Ледовских отметил, что система контроля качества, частью которой является сеть исследовательских лабораторий, позволяет поставлять потребителям высококачественные бензин и дизельное топливо для стабильной работы транспорта.

«Поэтому мы считаем важным делиться с рынком нашими экспертными знаниями о том, как обеспечить сохранность топлива по всей логистической цепочке от завода до автомобиля. А проведение открытых проверок нефтепродуктов совместно с государственными регуляторами — это возможность напомнить автомобилистами и профессионалам отрасли о правилах топливной безопасности и принципах выбора надежного поставщика нефтепродуктов», — заключил он.