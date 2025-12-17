Эксперты оценили сервисы цифровой безопасности операторов связи и назвали лидера

Компания J’Son&Partners Consulting провела исследование сервисов цифровой безопасности операторов связи и экосистемных компаний. Специалисты оценили как широту портфеля сервисов и продуктов для защиты пользователей от мошенников, так и практическую эффективность антифрод-систем, сообщают «Известия».

Согласно результатам, первое место по сервисам цифровой безопасности заняла МТС c 45,8 баллами из 50 возможных. За ним расположились «МегаФон» (36,2 балла) и T2 (35,2 балла). По мнению аналитиков, предложение МТС выделяется максимальной полнотой, разнообразием и функциональностью решений, что во многом обеспечивается работой флагманского сервиса «Защитник», направленного на борьбу со спамерами и мошенниками.

В ходе исследования были также протестированы антифрод-системы, которые операторы используют для защиты клиентов от нежелательных звонков. Здесь лучшие показатели вновь продемонстрировала МТС: компания стала лидером по частоте активации антифрод-защиты, скорости выявления мошеннических схем в процессе разговора и по точности работы.

Как полагают исследователи, высокие результаты оператора достигнуты благодаря функции «Безопасный звонок» (часть сервиса «Защитник»), где абонента оповещают о возможном мошенничестве прямо в ходе звонка. Эта функция позволяет пользователю самостоятельно оценить риск и пресечь противоправные действия, что, по словам J’Son&Partners Consulting, обеспечивает и высокий процент правильных срабатываний, и минимальный уровень ложных тревог.