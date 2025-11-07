Эксперты объяснили, как просмотр фильмов в ускоренном режиме влияет на мозг

Россияне все чаще смотрят фильмы и сериалы в ускоренном режиме, что может негативно сказаться на работе мозга, особенно у детей и пожилых людей, рассказали психиатры, сообщает «Вечерняя Москва» .

В последнее время россияне стали чаще выбирать ускоренный просмотр фильмов и сериалов, о чем свидетельствуют сообщения в социальных сетях. Эксперты отмечают, что такой способ потребления контента может привести к негативным последствиям для психики и здоровья.

Психиатр и психотерапевт Алексей Вилков пояснил, что ускоренный просмотр снижает эмоциональную вовлеченность, ухудшает концентрацию и делает восприятие информации поверхностным.

«В результате регулярного просмотра в ускоренном режиме человек чаще сталкивается с усталостью, головной болью и рассеянностью. Быстрая смена кадров напрягает зрение и приводит к утомляемости», — рассказал Вилков.

Кандидат медицинских наук, психиатр Елизавета Жесткова добавила, что избыток информации, получаемой в ускоренном темпе, затрудняет ее обработку и усвоение.

«Со временем восприятие реальности может искажаться: человеку начинает казаться, что жизнь идет слишком медленно», — предупредила Жесткова.

Она подчеркнула, что особенно вреден такой формат для детей, чей мозг еще развивается, и для пожилых людей, у которых снижается способность к обработке информации.

Вилков отметил, что ускоренный просмотр чаще выбирают те, кто предпочитает быстро получать новые впечатления, не вникая в детали.

Жесткова добавила, что такой способ может быть полезен студентам при подготовке к экзаменам, но не рекомендуется для регулярного использования.

