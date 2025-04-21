Эксперты назвали 3 вещи, которые привлекают потенциальных соискателей в описании вакансий

Во время Первого национального чемпионата розничных профессий директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов назвал 3 вещи в описании вакансии, которые особенно интересуют потенциального соискателя.

Чемпионат состоялся в столице, его соорганизатором выступила «Авито Работа». Основная задача события — дать представителям сферы ритейла площадку для обмена опытом и поднять престиж этих профессий.

«Если посмотреть на предпочтения соискателей, то сейчас есть 3 ключевых фактора. Первое — это гибкий график, гибкие условия работы. Второе — это возможность подрабатывать, фактически эффективно использовать свое свободное время. И третье — это наличие социального пакета и различного рода льгот за пределами просто заработной платы, например, ДМС. Или это может быть обучение, которое тоже очень важно соискателям. По нашим опросам, порядка 49% соискательской аудитории говорили нам о том, что они хотели бы и готовы к тому, чтобы получать фактически новую профессию или обучаться получать дополнительное профессиональное образование на рабочем месте», — заявил Губанов.

Он отметил, что, согласно статистике сервиса «Авито Работа», наниматели тоже уловили упомянутые выше тренды. Все больше работодателей готовы предложить своему сотруднику более гибкий график и прочие льготы.

17 и 18 апреля в Москве на ВДНХ проходил Первый национальный чемпионат розничных профессий. Его посетили 100 лучших по профессии из Москвы, Санкт Петербурга, Нижнего Новгорода и еще 20 городов России.