Эксперты медиафорума СНГ обсудили влияние искусственного интеллекта

Участники IV медиафорума стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире» обсудили, как искусственный интеллект и новые игроки трансформируют медиасферу, а также затронули вопросы этики и доверия аудитории.

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов отметил, что искусственный интеллект уже стал частью медиарынка и меняет структуру профессий. По его словам, ИИ эффективнее в скорости и объеме задач, но ценность человеческого участия сохраняется.

«Хороший контент не создается автоматически: драма, мысль, интонация — это все заложено в ДНК человека», — пояснил Иксанов.

Он также обратил внимание на рост влияния маркетплейсов, которые превращаются в самостоятельные медиа с собственной аудиторией и экосистемой. По мнению Иксанова, СМИ необходимо усиливать уникальность и доверие к контенту, чтобы сохранять позиции на рынке.

В ходе форума обсуждались вопросы национальных ценностей, информационной безопасности и международного сотрудничества. Директор департамента Минкульта России Екатерина Ларина подчеркнула важность культурного опыта для медиапространства СНГ. Пресс-секретарь генерального секретаря СНГ Светлана Малинина рассказала о проекте ТАСС по борьбе с дезинформацией, который объединяет представителей более 40 стран.

На сессии по медиаэтике генеральный директор LIFE.RU и SHOT Денис Арапов заявил, что доверие становится главным активом СМИ. Он отметил, что кликбейт теряет эффективность, а выживают только те издания, которые публикуют проверенную информацию и предлагают глубокую аналитику.

Эксперты сошлись во мнении, что медиарынок переживает технологическую и ценностную трансформацию, а СМИ должны адаптироваться к новым условиям и ожиданиям аудитории.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.