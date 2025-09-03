Эксперт: защита смартфона от влаги не гарантирует полную водонепроницаемость

Специалист по ремонту техники с платформы «Авито Услуги» Михаил Демидов предупреждает, что даже водозащищенные смартфоны не следует регулярно подвергать воздействию воды. Наличие такой функции не гарантирует полную водонепроницаемость техники, сообщает Газета.ru .

Современные гаджеты часто имеют защиту от влаги, но Демидов рекомендовал россиянам все равно избегать контакта устройств с водой без необходимости. По его словам, водонепроницаемость обычно достигается благодаря резиновым уплотнителям между элементами корпуса, но со временем эти материалы теряют свои защитные свойства.

Несмотря на заявленную производителями влагозащиту, ни один смартфон не является полностью неуязвимым для воды. По его словам, даже устройства с заявленной защитой от влаги со временем теряют герметичность, особенно после падений или ремонта.

Эксперт отметил, что проблемы с влагой возникают не только при полном погружении в воду — достаточно сильного дождя или пролитого напитка. Для надежной защиты он рекомендует приобрести специальный водонепроницаемый чехол и использовать заглушки для разъемов, которые также защитят от песка и пыли во время активного отдыха.