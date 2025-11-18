На данный момент на одну IT-вакансию в среднем приходится 18,6 резюме junior-специалистов. У кадров более высокого грейда конкуренция заметно меньше: у «мидлов» — 14,7, тогда как у «синьоров» — всего 3. Несмотря на то, что университетское образование — это фундамент, без которого любому IT-специалисту невозможно двигаться дальше, серьезной проблемой остается отсутствие практических навыков.

«При взаимодействии с вузами Т1 активно привлекает собственных преподавателей и экспертов, которые помогают совершенствовать учебные планы. Холдинг также проводит мастер-классы, вебинары, хакатоны, лекции — все, что добавляет университетским образовательным программам реальной практической ценности. Кроме того, мы внедряем в процесс обучения свои IT-решения. Например, платформу разработки "Сфера”, которая позволяет студентам работать с реальными инструментами», — подчеркнула Еликова.

Эксперт также отметила, что участие IT-компаний в формировании будущего кадрового резерва не должно ограничиваться исключительно работой с вузами. Среди эффективных инструментов, которые дополняют университетскую базу и помогают студентам быстрее войти в профессию, Еликова также выделила стажировки и различные образовательные проекты.

«Т1 уже второй год реализует такой практико-ориентированный проект. В этом году порядка 1,5 тысяч студентов приняли в нем участие: месяц они учились дистанционно, месяц работали в командах над собственными кейсами нашего холдинга. Финал прошел очно в трех регионах. В итоге это было полезно и ребятам, и нам: свежий, незамыленный взгляд дал отличные результаты. Другой наш образовательный проект помогает “дотюнинговать” фундаментальное образование под реальные задачи бизнеса. Ребята проходят обучение, после мы проводим тестирования и собеседования и принимаем их на работу в Т1. В результате подобные проекты IT-компаний помогают студентам намного быстрее начать свой карьерный путь в IT», — заключила эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.