Эксперт Вураско: мошенники пока не меняют схемы кражи аккаунтов Telegram

Пока еще не возникло принципиально новых схем кражи аккаунтов в мессенджере Telegram, мошенники только подстраиваются под информационную повестку и выбирают способ привлечения внимания, сообщил директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско.

«Эти способы могут меняться еженедельно, все зависит от информационной повестки и фантазии злоумышленников», — сказал он РИА Новости.

По его словам, мошенники могут попросить человека проголосовать в конкурсе, подписать петицию, прочитать материал в паблике, принять участие в розыгрыше призов, конкурсе от блогера, получить соцвыплату от государства и многое другое.

Специалист уточнил, что все это делается, чтобы жертва попадает на фишинговый сайт, где или сканирует QR-код, или вводит телефон, пароль и код из смс, тогда преступники получают доступ к аккаунту.

Как рассказал Вураско, оценить число угонов аккаунтов сложно. Эта схема работает свыше двух лет и активность злоумышленников все еще не снижается. Каждый день выявляются новые фишинговые сайты, которые нужны преступникам для кражи аккаунтов.

Он посоветовал во избежание кражи аккаунта подключить двухфакторную аутентификацию в мессенджере, использовать только официальные ресурсы, не предоставлять личные данные и коды в разговорах с незнакомцами, на подозрительных сайтах.