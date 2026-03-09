Эксперт Ухова: слово «краш» и производные в ЕГЭ расценят как грубое нарушение

Как подчеркнула доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Лариса Ухова, использование выпускниками сленгового слова «краш» в сочинении на ЕГЭ по русскому языку недопустимо, это будет квалифицировано как грубое речевое нарушение, сообщает ТАСС .

«Нельзя забывать, что сленг — это лексика ограниченной сферы употребления, далекая от норм литературного языка», — пояснила Ухова.

Она уточнила, что сленг выполняет важную эмотивную функцию, так как позволяет подросткам выражать свои чувства и оценивать происходящее. Но использование сленга может быть уместным только в неформальном общении молодых людей, среди них и производные — «вкрашиться», «крашиха» или «крашуля». Но в официальных текстах, среди которых и экзаменационные работы, следует придерживаться норм литературного языка.

По ее словам, важным показателем речевой культуры выпускника является владение литературной нормой, а еще умение переключаться между разными языковыми регистрами.

