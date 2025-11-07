Эксперт спрогнозировал обязательную идентификацию через «Госуслуги» для доступа в интернет

В России в ближайшие годы могут ввести обязательную идентификацию пользователей интернета через портал «Госуслуги», сообщает Газета.ru .

Доцент кафедры информационного менеджмента университета «Синергия» Максим Шошин заявил, что вероятность введения в России входа в интернет по паспорту через «Госуслуги» составляет 100%. По его словам, технически интегрировать доступ к взрослому контенту через учетную запись портала возможно уже в 2025–2026 годах.

Эксперт отметил, что внедрение единой системы идентификации потребует изменений в работе соцсетей, видеохостингов и сайтов. Он подчеркнул, что создание централизованной базы данных о просмотре контента может стать целью для хакеров и инструментом для злоупотреблений.

Шошин пояснил, что сторонники инициативы считают ее эффективной для защиты несовершеннолетних и борьбы с ботами, а противники опасаются потери анонимности и утечек персональных данных. В качестве примера он привел Великобританию, где с июля 2025 года вводится обязательная проверка возраста для доступа к коммерческому контенту для взрослых, и Китай, где действует строгий государственный контроль за интернетом.

В России также обсуждается инициатива об обязательном подтверждении возраста для просмотра материалов с возрастным ограничением 18+. Член Общественной палаты РФ Роман Машаров ранее отмечал, что подобные меры помогут защитить подростков от вредного контента.