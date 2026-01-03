Эксперт: россияне в 2026 году будут отдыхать почти четыре месяца

Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала, что россияне будут отдыхать в 2026 году почти 4 месяца, пишет ТАСС .

Она напомнила, что на праздники и выходные в этом году выпадает 118 дней.

«В 2026 году будет 118 выходных и праздничных дней, а количество рабочих дней составит 247, что в 2,1 раза больше дней отдыха», — подчеркнула эксперт.

