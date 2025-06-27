Эксперт развеял миф о существовании безопасного счета для хранения денег

Директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско рассказал, что безопасных счетов для хранения денежных средств не существует, сообщает aif.ru .

Ранее Управление МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщило, что наличие крупной суммы на дебетовой карте делает человека приоритетной целью мошенников.

«Никакого безопасного счета просто вообще не существует. Это абсолютная фикция. Мошенники, причем, могут любую историю подвести под то, что такое безопасный счет в зависимости от того, как существует человек, как он реагирует», — отметил Вураско.

Он добавил, что подобные аферы коварны тем, что ущерб возникает уже после того, как обманутый выполнит все указания злоумышленников. Жертву целенаправленно вводят в заблуждение и убеждают отдать деньги, даже если они хранятся дома наличными, курьеру.