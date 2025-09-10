Эксперт рассказала, как привлечь внимание пользователей в соцсетях за 2 секунды

Маркетолог, продюсер, основатель продюсерского центра AXL Ольга Васильева рассказала, что у рекламы в соцсетях есть менее двух секунд, чтобы заинтересовать пользователя, и поделилась эффективными способами привлечения внимания, сообщает RuNews24.ru .

Современные пользователи соцсетей уделяют рекламе в ленте менее двух секунд, а решающими для коротких видео становятся 3–5 секунд. Васильева отметила, что по данным Яндекса более 40% видео просматриваются без звука, а свыше 70% пользователей пролистывают контент, не вникая в детали.

В таких условиях, по словам эксперта, для привлечения внимания необходимы сильные триггеры. Васильева выделила пять основных способов: провокационный вопрос или заголовок, визуальный контраст, эмоциональный триггер, «крючок» в первые секунды и использование цифр или символов.

Провокационные заголовки, необычные факты, развенчание мифов и интрига помогают остановить прокрутку ленты. Визуальный контент, по словам Васильевой, воспринимается в десятки тысяч раз быстрее текста, а яркие цвета, нестандартные шрифты и инфографика значительно повышают вовлеченность. В видео важно использовать яркие картинки, частую смену кадров и субтитры.

Эмоциональные изображения, особенно лица с выраженными эмоциями или животные, вызывают больше просмотров и реакций. «Крючок» в начале поста или видео — неожиданный факт или интрига — также помогают заинтересовать аудиторию. Кроме того, заголовки с цифрами и эмодзи привлекают на 15% больше внимания.

«Чтобы прорваться через информационный шум, нужно обращаться к подсознанию аудитории. Попадите в боль, используйте грамотный визуал, вызовите эмоцию — прежде чем пользователь прочитает ваш контент, его уже зацепит триггер», — заключила Васильева.