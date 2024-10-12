Эксперт рассказал об опасности безобидных открыток в WhatsApp

Руководитель направления внутренней информационной безопасности облачного провайдера Selectel Андрей Баранников предупредил об опасности с виду безобидных открыток, которые могут получить пользователи WhatsApp, сообщает агентство « Прайм ».

Например, жертвы получают сообщения с открыткой и ссылкой, а чтобы увидеть содержимое, требуется ввести данные на поддельном сайте Госуслуг.

В случае если мошенниками удается получить доступ к аккаунту Госуслуг, то они могут попытаться оформить кредит на жертву, а также проводить сделки с недвижимостью и действия.

Ранее руководитель направления информационной безопасности iTPROTECT Кай Михайлов рассказал, что телефонное мошенничество называется вишинг. При этом виде обмана злоумышленники рассчитывают на давление и механическую панику у жертвы.