Эксперт рассказал о риске блокировки смартфонов мошенниками через Apple ID

Блезнеков рассказал, что устройства на iOS особенно уязвимы для удаленной блокировки из-за жесткой привязки к аккаунту в iCloud. По его словам, если злоумышленник получает доступ к Apple ID, он может войти в iCloud, изменить пароль и данные восстановления, а затем через сервис Find My заблокировать или стереть устройство. В результате владелец теряет доступ к своему аккаунту и смартфону, даже если мошенник не имел физического контакта с устройством.

Эксперт отметил, что владельцы Android-смартфонов также сталкиваются с угрозами — это вредоносные программы из неофициальных источников, фишинговые приложения и кража данных через поддельные VPN-сервисы.

Блезнеков подчеркнул, что нельзя вводить чужие Apple ID или Google Account в настройках своего устройства, сообщать кому-либо коды из смс, пуш-уведомлений или данные банковской карты. Он рекомендовал скачивать приложения только из официальных магазинов — App Store, Google Play и RuStore.

