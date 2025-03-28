Эксперт рассказал о последних часах жизни Марадоны

Знаменитый аргентинский футболист и тренер Диего Марадона мог агонизировать перед смертью 12 часов, сообщил судмедэксперт Карлос Маурисьо Кассинелли, его слова приводит РИА Новости .

По делу о смерти Марадоны проходят семь медиков и свыше полутора сотен свидетелей.

По данным эксперта Кассинелли, в органах спортсмена накопилась жидкость и жировые отложения. Это свидетельствует о возможной агонии в течении 12 часов перед уходом из жизни.

Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте шестидесяти лет из-за внезапной остановки сердца на фоне отека легких. По одной из версий, он был брошен без присмотра родными в собственном доме.

Марадона — чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины. Легенда итальянской команды «Наполи». Признан лучшим игроком XX века.