Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества в Telegram с помощью подарков

Мошенники нашли способ обойти системы безопасности Telegram, используя функцию цифровых подарков. Они размещают запрещенные ссылки в описании к цифровому презенту, сообщил администратор базы данных Glolime Владислав Рязанов, пишет АБН24 .

По словам специалиста, злоумышленники прячут запрещенный контент внутри виртуальных сертификатов и бонусов. Такие «подарки» могут содержать ссылки на мошеннические сайты или материалы с нелегальным содержанием. Кроме того, эта схема используется для распространения дезинформации.

Проблема становится все более актуальной на фоне развития новых методов обхода фильтрации контента в популярном мессенджере.

Рязанов отметил, что мошенники активно используют цифровые подарки для распространения скрытой рекламы. Они маскируют вредоносные ссылки под выгодные предложения и внедряют специальные коды, которые не распознаются автоматическими фильтрами. Отслеживание таких схем затрудняется созданием сложных цепочек обмена подарками между пользователями. Для эффективного противодействия этой проблеме требуется системный подход.

«Думаю, внедрение более строгих алгоритмов автоматической фильтрации сообщений и подарков, распознающих скрытые ссылки и подозрительный контент — лучшая идея. Также усиление контроля со стороны платформы за распространением запрещенного контента и сотрудничество с правоохранительными органами для выявления и пресечения мошеннических схем», — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что злоумышленники используют цифровые подарки в мессенджере Telegram, чтобы скрыто рекламировать запрещенные в России сайты.